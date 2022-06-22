"إيزي سويت فوركية" الأولى من نوعها في العالم وتتميز بنظام غرف العمليات الرقمية المتكاملة

نحن القسم الجراحي الوحيد في الكويت الذي يستخدم الروبوت وأنجزنا نحو 50 حالة من خلاله

حنان عبد المعبود

أكد رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد، د.سليمان المزيدي، أن المستشفى أجرى ما لا يقل عن 1100 عملية جراحية خلال فترة ال6 أشهر السابقة كلها تعود للجهود المبذولة من قبل وزير الصحة د. خالد السعيد ووكيل الصحة د. مصطفى رضا ونظرة الوزارة إلى تطوير مستشفى جابر وجعله مستشفى تخصصيا متكاملا، مشيرا إلى ان سعة المستشفى الضخمة تعود لاحتوائه على 28 غرفة عمليات وهذا يعتبر العدد الأكبر في الكويت.

وأضاف المزيدي إلى أن غرف العمليات في مستشفى جابر الأحمد تتميز بكونها فريدة من نوعها وتخصيص كل غرفة لملائمة تخصص جراحي معين مع إمكانية احتوائها لتخصصات أخرى عند الحاجة ، منوها إلى وجود غرفة عمليات تعد الأولى من نوعها في العالم والتي تعمل باستخدام نظام التكامل الـ"Easy Suite 4K" الفريد من نوعه، والتي نفذتها شركة "OLYMPUS" وهي الشركة الرائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا المناظير الجراحية والرقمية الدقيقة حيث تحتوي على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا التصميم والتنفيذ والتجهيز في العالم ويمكن من خلال هذه الغرفة الاتصال ونقل المعلومات لأي مكان بالعالم وإمكانية نقل وقائع الجراحات مباشرة في المؤتمرات الطبية العالمية والإستعانة بالرأي الطبي الآخر من أي مكان في العالم وكما ويستطيع الجراح التحكم بأغلب التجهيزات داخل هذه الغرفة بلمسة واحدة بالإضافة لأحدث تكنولوجيا جراحة المناظير 3D/4K، وتعتبر هذه الخطوة رائده وستنتج عنها نقله استراتيجيه نوعيه في مجال تطوير الخدمات الطبيه في دولة الكويت وفق معايير عالمية وباحدث الحاول الطبية المتقدمة عالميا.

وأردف قائلا، إن مستشفى جابر يمتاز بتنوع التخصصات الجراحية، من عمليات الجراحة العامة إلى العمليات التخصصية مثل جراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والعمليات النسائية والولادة، وجراحة العظام وجراحات الأعصاب، وحتى الجراحات التجميلية، وغيرها من التخصصات.

وتابع المزيدي: يتميز مستشفى جابر كذلك بوجود الروبوت الجراحي، مشيرا إلى أنهم قسم الجراحة العامة الوحيد في الكويت الذي يستخدم الروبوت، حيث أنجز أكثر من 50 حالة خلال أقل من 6 أشهر عن طريق الروبوت .

وقال: "المستشفى به غرفة خاصة مخصصة ومصممة خصيصا للروبوت الجراحي، والروبوتات عموما تستخدم في أماكن كثيرة في العالم خاصة في الدول المتقدمة، ففي أمريكا حاليا لا يوجد مستشفى عام إلا وبه روبوت جراحي، وبالكويت اعتقد أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون لدى كل مستشفى وقسم جراحي روبوتا ، فمثلما تطور العالم من عمليات فتح البطن إلى المنظار ، فستتطور الأمور إلى الروبوت الجراحي".