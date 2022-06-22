آلاء خليفة



أبلغت مصادر لـ «الأنباء» أنه بجهود ومتابعة من نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بالتكليف في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام، وجهود جميع العاملين في الإدارة المالية والإدارية ممثلا بالمدير الجديد للمالية د.عبدالوهاب السرحان، تم تحويل المستحقات المالية للساعات الإضافية عن الفصل الثاني 2021 / 2022 لأعضاء هيئة التدريس.



وأوضحت المصادر أن البنك المركزي سيقوم بتحويلها إلى البنوك اليوم «الأربعاء» ومن المتوقع أن تحولها البنوك إلى حسابات المستحقين اليوم الأربعاء أو غدا الخميس على أبعد تقدير.