قال النائب أسامة الشاهين إنه وجه اليوم سؤالا برلمانيا إلى جميع الوزراء بشأن أسباب تأخر صرف مكافآت العاملين في الصفوف الأمامية في بعض الجهات وآلية تقديم التظلمات.



وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه رغم مرور سنتين على الوعد الحكومي بصرف مكافآت الصفوف الأمامية إلا أنه ما زالت بعض الجهات الحكومية متخلفة عن الصرف.



وأضاف إنه طلب في سؤاله البرلماني الإفادة عن آلية صرف المكافآت والمبالغ التي صرفت وأعداد من صرفت لهم وأيضا آلية تقديم التظلمات في هذا الشأن.



وطالب الشاهين بتشكيل لجنة في كل وزارة للنظر في التظلمات وتحديد فترة لتلقيها لضمان تحقيق العدالة في صرف المكافآت والتوافق مع الجهود المبذولة في مواجهة جائحة كورونا.



وأكد أنه "في خضم اعتصامنا وحراكنا الوطني لا ننسى القضايا المعيشية وسنتابع ونراقب ونفعل المحاسبة إذا اقتضى الأمر".