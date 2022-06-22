«إيزي سويت فور كيه» الأولى من نوعها في العالم وتتميز بنظام غرف العمليات الرقمية المتكاملة

نحن القسم الجراحي الوحيد في الكويت الذي يستخدم الروبوت وأنجزنا نحو 50 حالة من خلاله



أكد رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد د.سليمان المزيدي أن السعة الجراحية الضخمة للمستشفى يعود لاحتوائه على ٢٨ غرفة عمليات جراحية، ما يعد الرقم الأكبر في الكويت حاليا، مشيرا إلى أنه قد تم إجراء ما لا يقل عن ١١٠٠ عملية جراحية خلال فترة الـ٦ أشهر السابقة كلها تعود للجهود المبذولة من قبل وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الصحة د.مصطفى رضا ونظرة الوزارة إلى تطوير مستشفى جابر وجعله مستشفى تخصصيا متكاملا.



وأضاف المزيدي أن غرف العمليات في مستشفى جابر الأحمد تتميز بكونها فريدة من نوعها وتخصيص كل غرفة لملاءمة تخصص جراحي معين مع إمكانية احتوائها على تخصصات أخرى عند الحاجة، منوها إلى وجود غرفة عمليات تعد الأولى من نوعها في العالم والتي تعمل باستخدام نظام التكامل الـ«Easy Suite 4K» الفريد من نوعه، والتي نفذتها شركة «OLYMPUS» وهي الشركة الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا المناظير الجراحية والرقمية الدقيقة حيث تحتوي على أحدث ما توصلت اليه تكنولوجيا التصميم والتنفيذ والتجهيز في العالم ويمكن من خلال هذه الغرفة الاتصال ونقل المعلومات لأي مكان بالعالم وإمكانية نقل وقائع الجراحات مباشرة في المؤتمرات الطبية العالمية والاستعانة بالرأي الطبي الآخر من أي مكان في العالم وكما يستطيع الجراح التحكم بأغلب التجهيزات داخل هذه الغرفة بلمسة واحدة بالإضافة لأحدث تكنولوجيا جراحة المناظير 3D/4K، وتعتبر هذه الخطوة رائدة وستنتج عنها نقلة استراتيجية نوعية في مجال تطوير الخدمات الطبية في الكويت وفق معايير عالمية وباحدث الحلول الطبية المتقدمة عالميا.



وأردف أن مستشفى جابر يمتاز بتنوع التخصصات الجراحية، من عمليات الجراحة العامة إلى العمليات التخصصية مثل جراحة العيون، وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، والعمليات النسائية والولادة، وجراحة العظام وجراحات الأعصاب، وحتى الجراحات التجميلية، وغيرها من التخصصات.



وتابع المزيدي: يتميز مستشفى جابر كذلك بوجود الروبوت الجراحي، حاليا نحن قسم الجراحة العامة الوحيد في الكويت الذي يستخدم الروبوت، وأنجزنا أكثر من 50 حالة خلال أقل من 6 أشهر عن طريق الروبوت.



وبين أن المستشفى به غرفة خاصة مخصصة ومصممة خصيصا للروبوت الجراحي، والروبوتات عموما تستخدم في أماكن كثيرة في العالم خاصة في الدول المتقدمة، ففي أميركا حاليا لا يوجد مستشفى عام إلا وبه روبوت جراحي، وبالكويت اعتقد أنه خلال السنوات العشر المقبلة سيكون لدى كل مستشفى وقسم جراحي روبوت، فمثلما تطور العالم من عمليات فتح البطن إلى المنظار، فستتطور الأمور إلى الروبوت الجراحي.