ثامر السليم



أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف، قرارا يقضي بتحديد التخصصات المعتمدة للدراسة في جمهورية مصر، حيث اشتمل القرار على اعتماد أكثر من 100 تخصص في عدد من الجامعات المصرية.



ونص القرار انه يسمح للطلبة الراغبين بالدراسة في برامج البكالوريوس والدراسات العليا في جمهورية مصر العربية بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، شريطة أن يتبع البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة نظام التعليم التقليدي وأن تكون الدراسة بنظام الحضور المنتظم خلال الأسبوع الدراسي.



وجاء في القرار الذي أصدره د.المضف مؤخرا، وحصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه يجب أن يكون البرنامج الدراسي الذي سيلتحق به الطلبة قد اجتاز المدة الدراسية المحددة لمنح الدرجة العلمية، وذلك بتخريج الدفعة الأولى من الكلية التي تطرح هذا البرنامج، مؤكدا ضرورة ألا تكون برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه برامج تنفيذية، ومراعاة القرارات المنظمة للالتحاق ولنظام الدراسة في مؤسسات التعليم خارج الكويت مع مراعاة أن تكون الدرجات العلمية قد استوفت متطلبات الحصول عليها وفقا للقرارات المنظمة لها الصادرة عن وزارة التعليم في الكويت على ان يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخه ويلغى كل نص يخالف ما ورد بهذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.