في إطار توثيق العلاقات الودية مع سفارات دولة الكويت في الخارج، قام وفد من جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية، يترأسه رئيس مجلس الإدارة المهندس جمال عبدالخالق النوري، ومدير قطاع الموارد والإعلام عبداللطيف الدواس، بزيارة ودية لسفير الكويت لدى المملكة الأردنية الهاشمية عزيز الديحاني.

وخلال اللقاء تطرق الجانبان إلى الدور الرائد للعمل الخيري الكويتي، وما يتمتع به من شفافية عالية، حتى أصبح نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة جمعية الشيخ عبدالله النوري المهندس جمال النوري إن بصمات الخارجية الكويتية في تسهيل عمل الجمعيات الخيرية واضحة ومميزة ، مؤكداً أن السفارة الكويتية لدى الأردن لها باع كبير في دعم وتسهيل الجهود الخيرية التي تنفذها الجمعيات الخيرية الكويتية في الاردن وفلسطين مؤكداً أن ما تقوم به الخارجية الكويتية في هذا الصدد هو تتويج واضح لتوجهات القيادة السياسية لكويت الخير والإنسانية في تصدير الخير الكويتي للعالم.

بدوره أثنى السفير عزيز الديحاني على جهود جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية في تقديم يد العون والمساعدة للمحتاجين عبر مشروعات نوعية وشراكات استراتيجية، مضيفاً أن الجمعيات الخيرية الكويتية وما تتمتع به من شفافية عالية وما تقدمه من إغاثات ومساعدات للفئات المحتاجة باتت مفخرة لبلادنا الحبيبة.



هذا ويقوم وفد جمعية الشيخ عبدالله النوري الخيرية خلال الفترة الحالية بمتابعة المشروعات التي أنجزتها الجمعية في عدة مناطق بالأردن، للوقوف على أهم الاحتياجات والمتطلبات التنفيذية، ومتابعة المشروعات الخاصة بالمتبرعين الكرام، ودراسة القيام بباقة من المشروعات الجديدة التي تخدم مختلف الفئات المحتاجة.