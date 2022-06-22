أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها تعتزم العمل على خفض مستوى النيكوتين بشكل كبير في السجائر المباعة في الولايات المتحدة، سعياً للتوصل ضمن خطة لمكافحة السرطان إلى مستويات منخفضة بما يكفي للحؤول دون إدمان المدخنين.

ويتوقع أن تعلن ادارة الاغذية والعقاقير الأميركيةالتي تنظم سوق التبغ اقتراحات في شـأن القواعد المفترض اتباعها، وقد تَلقى على الأرجح احتجاجاً شديداً من قبل قطاع تصنيع المنتجات التبغية.

ولاحظ رئيس رئيس الإدارة روبرت كاليف في بيان أن "النيكوتين يسبب الادمان بدرجة كبيرة"، معتبراً أن "جعل السجائر ومنتجات التبغ المحترق الأخرى مسببة للإدمان بشكل طفيف أو غير مسببة له كلياً، يساهم في إنقاذ الأرواح".

ومن المتوقع أن تستغرق العملية سنوات إذ يمكن أن تؤخرها دعاوى قضائية أو تنسفها اي إدارة أميركية أميركية مقبلة على صلة بـ"لوبي" شركات التبغ النافذ.

وأضافت إدارة الاغذية والعقاقير في بيانها أن "إدمان النيكوتين في المنتجات التبغية القابلة للاحتراق هو الدافع الأساسي لاستخدام هذه المنتجات بصورة دائمة".

وتندرج هذه المبادرة ضمن برنامج صحي واسع يهدف إلى الحد من الوفيات الناتجة من السرطان الذي وعد الرئيس جو بايدن بخفض الإصابات به بنسبة 50 في المئة خلال السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

ويُعتبر السرطان ثاني سبب للوفيات في الولايات المتحدة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية. ويُعدّ التبغ أبرز أسباب الوفيات التي يمكن الوقاية منها إذ تسجّل سنوياً 480 ألف حالة وفاة مرتبطة بالتبغ.

وسيتم نشر مقترحات إدارة الاغذية والعقاقير الجديدة هذه وفتحها للتعليق العام. ويتوقع أن تستقطب عشرات الآلاف من التعليقات، ينبغي درس كل منها، وفقاً لما يقتضيه القانون.