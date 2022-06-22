أعلنت الجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات بالتعاون مع IEEE TEMS والمؤسسة العالمية للإبتكار وريادة الأعمال GIE، انطلاق تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في 11 دولة عربية، هي: مصر والإمارات العربية المتحدة وتونس وقطر وفلسطين وعمان والمغرب ولبنان والأردن والبحرين والجزائر، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعات العربية ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الحكومية المعنية بترسيخ الحلول والتطبيقات الرقمية في تحقيق الرؤى العربية نحو التحول الرقمي.

وقال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر - في تصريح إن التحدي ينعقد بشراكة استراتيجية مع كل من الأكاديمية وجمعية اتصال بمصر، ومعهد المستقبل في الجزائر، وجامعة البحرين، وجمعية إنتاج بالأردن، والجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات فرع لبنان، والجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات بالمغرب وIEEE Ensias Student Branch، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بعمان، ومؤسسة النيزك بفلسطين، وجامعة قطر، وإنوفيشن سيتي بتونس ، والجمعية العلمية لمهندسي الإلكترونيات فرع الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن "تحدي مصر لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي" والذي بدأ عام 2016 تحت مسمى (دوري إنترنت الأشياء)، هو برنامج قومي سنوي يهدف إلى بناء القدرات لدعم وتشجيع الشركات الناشئة التي تعمل في مجالات إنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن البرنامج يهدف إلى دعم ومساعدة مشروعات التخرج لطلاب الجامعات وطلبة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) المهتمين بتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذي يتوافق مع توجهات الدولة نحو خلق كوادر وكفاءات محلية تساهم في توطين التكنولوجيا في مجالات وتطبيقات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن التحدي ينعقد خلال العام الحالي للعام السادس على التوالي بمشاركة أكثر من 5 آلاف مشارك في 3 مسارات رئيسية، هي: طلاب المدارس ومشروعات التخرج والشركات الناشئة في الدول العربية، لاسيما وأن السنوات الماضية شهدت مشاركة أكثر من 358 شركة ناشئة و2173 مشروع تخرج و516 مشروعًا من مسار المدرسة الثانوية.

ولفت إلى أن إعلان نتائج نهائي تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي سينعقد على هامش فعاليات أسبوع "جيتكس دبي" في أكتوبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التصفيات المحلية لكل دولة على حدا.

من جانبه، قال المهندس حسين مصطفى مدير مشروع برنامج تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي "إننا فخورون بالإعلان عن نجاحنا بالتعاون مع نخبة من الشركاء في جذب كافة الابتكارات الشابة والمواهب العربية عبر تحدي العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في مبادرة من شأنها أن تطلق العنان لرسم ملامح المستقبل الرقمي لكافة الدول العربية، وتحقق المساعي المختلفة من الدمج بين التقنيات الحديثة ومستقبل التنمية المستدامة، وتوفير بيئة مناسبة للشباب العربي لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في متطلبات سوق العمل ومستقبل الخدمات وترسيخ دور التكنولوجيا في تحقيق التقدم المجتمعي".

وأضاف أن المرحلة الأولى من التحدي شارك فيها على المستوى المحلي 213 فريقا في مسار مشروعات المدارس و211 فريقا في مسار مشروعات التخرج و20 فريقا في مسار الشركات الناشئة، ليتأهل 141 فريقا من مسار مشروعات المدارس، و109 فرق في مسار مشروعات التخرج، و10 فرق في مسار الشركات الناشئة، للحصول على الدعم والتدريب من قِبل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ايتيدا (ITIDA).

وأوضح مدير برنامج دعم مشروعات التخرج بالأكاديمية المهندس محمود طنطاوي أن أكاديمية البحث العلمي لا يتوقف دعمها للمشروعات الفردية فقط، والتي يبلغ قيمة الدعم سنويًا لها 28 مليون جنيه وتدعم 700 مشروع، ولكن يصل دعمها إلى العمل مع شركاء متخصصين في المجالات الواعدة كالروبوتات و industry4.0.