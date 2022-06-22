استأنفت شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية أوبر تكنولوجيز تقديم خدمة مشاركة السيارات في عدد من المدن الأمريكية بعد وقفها في ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الخدمة المعروفة باسم أوبر إكس متاحة الآن في عدة مدن أمريكية منها نيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو وبورتلاند. ومن المنتظر توسيع نطاقها في مزيد من المدن خلال الصيف الحالي.

وذكرت أوبر إنه بعد تعليق خدمة مشاركة السيارات في آذار/مارس الماضي، فإنها قررت إعادتها الآن لمساعدة الركاب في إيجاد خيارات نقل أقل تكلفة. كما اعترفت أوبر بأن خدمة مشاركة السيارات أقل تكلفة مقارنة باستخدام الشخص لسيارة بمفرده، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الراهنة.

وسيحصل الراكب على خصم من ثمن الرحلة إذا اختار خدمة أوبر إكس مقدما، ثم يحصل على خصم نسبته 20% على إجمالي التكلفة إذا كانت وجهته متفقة مع وجهة الراكب الآخر.