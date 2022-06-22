يُمنح الممثل الأسترالي الحائز جائزة الأوسكار جيفري راش خلال مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في تموز/يوليو المقبل جائزة "كريستال غلوب" عن "مساهمته الاستثنائية في السينما العالمية"، على ما أفاد المنظمون الثلاثاء.

وكان راش البالغ 70 عاماً فاز سنة 1996 بأوسكار أفضل ممثل عن فيلم "شاين".

كذلك سبق لراش الذي يؤدي دور الكابتن باربوسا في سلسلة أفلام "بايرتس أوف ذي كاريبيين" أن رُشح لجائزة الأوسكار عن "شكسبير إن لاف" و"كويلز" و"ذي كينغز سبيتش".

وتُمنَح جائزة رئيس المهرجان للممثل بينيسيو ديل تورو الحائز أوسكار أفضل ممثل مساعد عن دوره في "ترافيك".

وتقام الدورة السادسة والخمسون من المهرجان من الأول إلى التاسع من تموز/يوليو المقبل في مدينة كارلوفي فاري الواقعة في غرب تشيكيا.