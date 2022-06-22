أظهرت دراسة أجراها معهد الأبحاث التجارية الألماني (إي إتش آي) أنه في عام كورونا الثاني 2021 استمرت خسائر سرقات المتاجر في ألمانيا في الانخفاض.

وبحسب الدراسة التي نُشرت نتائجها اليوم الأربعاء، بلغ إجمالي الخسائر الناجمة عن سرقات المتاجر العام الماضي 23ر3 مليار يورو، بتراجع قدره نحو 25% مما كان عليه في عام .2020 وفي أول عام لكورونا 2020 تراجعت خسائر سرقات المتاجر بنسبة 10%، لأسباب ليس أقلها إغلاق المتاجر بسبب الجائحة.

وبحسب الدراسة، تمت سرقة بضائع بقيمة 1ر2 مليار يورو من العملاء في عام .2021 وبلغت قيمة السرقات التي ارتكبها عاملون في المتاجر نحو 810 مليون يورو. وكان الموردون وموظفو الخدمات مسؤولين عن خسائر سرقات قدرها 320 مليون يورو. ونتجت أضرار أخرى بقيمة 870 مليون يورو بسبب أوجه قصور تنظيمية مثل التسعير غير الصحيح.

وبحسب الدراسة، أنفقت شركات البيع بالتجزئة حوالي 3ر1 مليار يورو العام الماضي لحماية سلعها من اللصوص، وذلك عبر تدابير أمنية ووقائية مثل تأمين السلع أو المراقبة بالكاميرات أو عمليات المباحث.

ووفقا لإحصاءات الشرطة الجنائية، فقد انخفضت حالات سرقة المتاجر المبلغ عنها بنسبة تزيد عن 15% لتصل إلى 257 ألف حالة العام الماضي.