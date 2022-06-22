أعلن منظمو بطولة كأس ليفر للتنس اليوم الأربعاء أن فانكوفر وبرلين ستستضيفان نسختي 2023 و2024 من البطولة، على الترتيب.

وتقام نسخة عام 2023 من بطولة كأس ليفر، التي تجرى مسابقاتها على مدار ثلاثة أيام وتشهد منافسة بين أفضل لاعبي أوروبا وأفضل اللاعبين من مختلف أنحاء العالم، بين 22 و24 من أيلول/سبتمبر في فانكوفر.

بينما تقام نسخة 2024 في برلين بين 20 و22 أيلول/سبتمبر.

وقال توني جودسيك مدير البطولة :"مع إقامة النسخة الخامسة من كأس ليفر في لندن في أيلول/سبتمبر، والإعلان الصادر اليوم، نكون بذلك في طريقنا لتحقيق رؤيتنا لما يعد الآن حدثا ذو شعبية هائلة ضمن منافسات التنس."