أشاد النائب حمد الهرشاني بخطاب سمو ولي العهد نيابةً عن سمو الأمير مؤكداً السمع الطاعة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد حفظهما الله.

واكد النائب حمد الهرشاني في تصريح صحفي أنه يجب على الجميع الالتفاف حول القيادة الحكيمة لصاحب السمو وسمو ولي العهد وأن نأخذ الدروس والعبر من المرحلة السابقة وان نبتعد عن الصراعات التي لا تفيد وأن تكون المرحلة القادمة مرحلة عمل وتنمية من أجل امن بلدنا واستقرارها الامني والاقتصادي والتنموي ومستقبل مشرق لشعبنا وابنائنا وبناتنا في الحاضر والمستقبل.



واختتم الهرشاني تصريحه قائلاً "نسأل المولى ان يديم النعم والخيرات على وطننا تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما".