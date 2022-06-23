دارين العلي



تقوم إدارة التطوير التابعة للشؤون الإدارية في وزارة الكهرباء والماء حاليا بجمع كشوف حضور وانصراف موظفي الوزارة يدويا من جميع القطاعات لاحتساب مبالغ «الأعمال الممتازة» التي سيتم صرفها للموظفين شريطة ان تكون نسبة حضور الموظف اكثر من 100 يوم.



وقالت مصادر مطلعة إن شرط تحديد حضور الموظفين بأكثر من 100 يوم يخالف لوائح وقرارات ديوان الخدمة الخاصة بتنظيم طبيعة العمل خلال فترة كورونا، داعية المعنيين إلى التقيد بقرارات الديوان الخاصة بهذا الشأن، متوقعة ان يتم الانتهاء من إعداد كشوفات «الأعمال الممتازة» وصرفها مع راتب يونيو الجاري، بعد ايجاد حل للإشكالات العالقة بمسألة الصرف.

وفيما يتعلق بمكافأة «الصفوف الأمامية»، قالت المصادر إن إدارة التطوير الإداري تقوم بمراجعة الكشوفات وإعداد الرد المناسب على ملاحظات ديوان الخدمة المدنية، متوقعة ان يتم ارسال الكشوف إلى الديوان نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير.

وبينت أن الوزارة ممثلة في إدارة التطوير الاداري تبذل جهودا مضاعفة للانتهاء من اعداد كشوف «الممتازة» و«الأمامية»، وذلك ايمانا من القطاع بحقوق موظفي الوزارة في صرف المكافأة لمستحقيها، حيث تقوم الإدارات المعنية بهذا الشأن بمواصلة عملها خارج نطاق ساعات العمل المحددة لإنجاز الكشوف واعتمادها.