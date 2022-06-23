أصبحت مهارات العمل أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم اليوم من الشركات النامية والشركات الناشئة، وقد أدركت الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) حاجتها إلى التأكد من أنها توفر التعليم الذي يمنح الطلاب القدرة على فهم عمليات التفكير لتأسيس شركة جديدة إلى جانب الأدوات اللازمة للنجاح.

ومن خلال كلية إدارة الأعمال، أطلقت الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) تخصصين جديدين: التسويق وريادة الأعمال.



وتم تصميم برنامج التسويق في الجامعة الأمريكية الدولية للطلاب الذين يتطلعون إلى تنمية أعمالهم الخاصة وخلق علامتهم التجارية في السوق، مع نمو صناعة التسويق في اقتصاد اليوم، غالبا ما تتشابك مع المبيعات والاتصالات، حيث يلعب كل منها دورا مهما في تحقيق أهداف المؤسسة، من التصميم إلى سلوك المستهلك، يتنوع المجال ويوفر الفرصة للطلاب ليكونوا مبدعين واستراتيجيين.



ويتعرض طلاب التسويق لمفاهيم العلاقات العامة والبحث ووسائط الدعاية وإدارة العلامة التجارية، من بين مواضيع أخرى، وتعد أبحاث السوق أداة لا غنى عنها، كما أن إجراءها في مجال الممارسة يوفر للشركات ميزة عند إطلاق حملات جديدة.



نحن نعيش في تحول ثقافي حيث يسعى الجمهور إلى دعم الشركات الصغيرة والمحلية، كما ان بدء عمل تجاري من الألف إلى الياء هو مهمة كبيرة ويتطلب تخطيطا مهما ومجموعة واضحة من الأهداف، ومع تزايد عدد الشباب في الكويت المهتمين بإنشاء أعمالهم التجارية الخاصة التي تقدم المنتجات أو الخدمات التي لديهم شغف بها، فإن المعرفة حول تشغيل وقيادة المؤسسة أمر بالغ الأهمية، وسيكون الطلاب في برنامج ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) أمام موضوعات تتعلق بالإدارة والوعي بالعلامة التجارية وجمع التبرعات والابتكار وغيرها من الدورات التدريبية التي تساعد الشركات على الازدهار في العالم الحديث.



وتسعى الجامعة الأمريكية الدولية (AIU) من خلال التخصصات الجديدة وبقية البرامج المقدمة في كلية إدارة الأعمال لتوفير تعليم أميركي عالي الجودة في مختلف مجالات الأعمال التجارية، مما يؤدي إلى نجاح طلابها في تحقيق مساعيهم المستقبلية.