محمد راتب



أسفرت انتخابات جمعية بيان التعاونية عن فوز كل من د.ماجد العنزي بالمركز الأول بحصوله على 427 صوتا، تلاه أحمد الراشد 419 صوتا، ثم علي الجمعة 385 صوتا، وحل رابعا محمد عباس الخميس حاصدا 308 أصوات، ثم مرضي مبارك بـ 289 صوتا، وجاء في المركز السادس عادل البريعصي 264 صوتا، وسابعا عبدالعزيز العجمي 260 صوتا، وثامنا راشد السبيعي 249 صوتا، وتاسعا محمد العصيمي 240 صوتا. وكانت الانتخابات قد تمت في مدرسة زكريا محمد الأنصاري للرجال، ومدرسة بيان الابتدائية بنات ـ للنساء بحضور ممثلين من وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية والجهات المعنية، وقد لوحظ التنظيم المميز وسير العملية الانتخابية بكل يسر حيث صوت الناخبون لمرشحيهم في أجواء ديموقراطية.