أصدرت الأمانة العامة للأوقاف مؤخرا كتاب «رسائل في الوقف» للإمام العلامة جلال الدين السيوطي، وهو الإصدار الثاني ضمن سلسلة إصدارات مشروع تحقيق المخطوطات الوقفية، ذلك المشروع العلمي الرائد الذي تبنته الأمانة، ضمن مشاريع الدولة المنسقة لملف الأوقاف في العالم الإسلامي، بهدف جمع وحفظ تراث علماء الأمة وجهودهم في مجال الوقف الإسلامي وعلومه ودوره الحضاري من خلال دراسة وتحقيق المخطوطات والكتب التراثية القديمة التي بحثت في الوقف وعلومه، وذلك حفظا للتراث العلمي المتعلق بالوقف الإسلامي، وإكمالا لمسيرة الأمانة العامة للأوقاف في خدمة الوقف وعلومه.



وبين بهذه المناسبة نائب الأمين العام للإدارة والخدمات المساندة صقر عبدالمحسن السجاري أن هذا الإصدار يتضمن دراسة مستفيضة وتحقيق لمجموعة من الرسائل حول الوقف، للإمام العلامة جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي، المتوفى سنة (911 هـ)، رحمه الله تعالى، وهي ثمانية رسائل تحمل عناوين مهمة هي: الإنصاف في تمييز الأوقاف، النقل المستور في جواز قبض المعلوم من غير حضور، الوجه الناضر في ما يقبضه الناظر، باب الوقف من شرح التنبيه، كشف الضبابة في مسألة الاستنابة، المباحث الزكية في المسألة الدوركية، القول المشيد في وقف المؤيد، ومسائل من باب الوقف من الحاوي للفتاوي.



وثمن السجاري جهود الباحث د.تركي محمد حامد النصر في دراسته وتحقيقه تحت إشراف د. فلاح محمد فهد الهاجري، كما وقد تم تحكيم العمل من قبل د.عيسى صوفان القدومي لضمان جودة التحقيق والالتزام بدقة تطبيق المعايير.



وأشار السجاري إلى أن هذه الإصدارات تهدف إلى خدمة طلبة العلم والباحثين في مجال الوقف خاصة، وفي الفقه الإسلامي عامة، وخدمة النظار والقضاة والمفتين والهيئات الشرعية في المؤسسات الوقفية، وطلبة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه)، وكذلك إثراء المكتبات الإسلامية والأكاديمية المختصة في مجالات الوقف.

مؤكدا أن العناية بتراث علمائنا السابقين في مجال الوقف الإسلامي في العهود الإسلامية الزاهرة، وحفظ أصول كتبهم الخطية، وتوفير صور المخطوطات للدارسين والباحثين، وتحقيق المخطوطات هو قيمة علمية بمجال الوقف الإسلامي، ويعد إحياء لسنة الوقف وفقهه.



وفي ختام تصريحه، وجه السجاري الشكر لإدارة المعلومات والتوثيق ممثلة في فريق العمل على المشروع الذي يضم كل من: السيدة ندى البسام مدير إدارة المعلومات والتوثيق (رئيسة المشروع)، ود.تركي محمد النصر محقق الكتاب المخطوط، ود.فلاح محمد الهاجري مشرف المشروع، ود.عيسى صوفان القدومي محكم الكتاب المخطوط ومراجعته.

مثمنا جهودهم المبذولة في انجاز هذا العمل بالشكل اللائق والمستوى العلمي الرفيع الذي اعتاد الباحثون والمهتمون حول العالم أن يجدوه في إصدارات الأمانة العامة للأوقاف بالكويت.