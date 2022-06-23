القاهرة ـ ناهد إمام



أعلن رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة المشرف على مدينة توشكى الجديدة م. أحمد رشاد، عن طرح 8 محال تجارية بمساحات تتراوح بين 20م2 و28م2 بالمول التجاري بحي النواة (أ) بمدينة توشكى الجديدة للبيع بالمزاد العلني.



وأوضح م. أحمد رشاد، أنه تمت إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة لمن يرغب من المواطنين للمشاركة في جلسة المزاد، والمقرر عقدها يوم الأحد الموافق 7/8/2022.



في سياق آخر، حذر رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، م. أحمد إبراهيم أنور، المواطنين من التعامل على مساحة 300 فدان بالمدينة، موضحا أن تلك المساحة لم يتم توفيق أوضاعها بجهاز المدينة حتى تاريخه وذلك لوجود قضايا مدنية وتحقيقات جنائية.



وأوضح رئيس الجهاز أن التحذير يأتي في ضوء إعلان إحدى الشركات عن بيع المساحة المذكورة، مدعية ملكيتها لتلك الأرض وأنها أحد مشروعاتها والمنشور بالموقع الرسمي لإحدى الصحف الكبرى منذ أيام.



وأكد رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الشركة لمخالفتها القوانين والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية.