القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن ووكالات



قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة سيبلغ 90 مليار جنيه، حيث سيحصل القمح ورغيف العيش والمواد الغذائية على الدعم، مقابل 87 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.



وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال حواره بالتلفزيون المصري، أنه جرى تخصيص 355 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة القادمة مقابل 321 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، موضحا: «الدعم السلعي يقدر بنحو 121 مليار جنيه بعد أن كان 109 مليارات جنيه في موازنة العام الحالي، كما أن دعم المنح للخدمات الاجتماعية يقدر بنحو 181 مليار جنيه، مقابل دعم المنح لمجالات التنمية بـ5.7 مليارات جنيه، و12 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، و35 مليار جنيه للاحتياطات ودعم جهات أخرى، بواقع 355 مليار جنيه».



وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك مخصصات لدعم التأمين الصحي بـ1.8 مليار جنيه، ودعم التأمين الصحي للطلاب 348 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على المرأة المعيلة 93 مليون جنيه، ودعم التأمين الصحي على الأطفال قبل سن المدارس بـ210 ملايين جنيه.



ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الموازنة المقبلة ستشهد تخصيص مبلغ قدره 7 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة، و2 مليار جنيه لدعم ألبان الأطفال، بالإضافة إلى 3.5 مليارات جنيه لدعم الغاز الطبيعي وتوصيل الغاز للمنازل.