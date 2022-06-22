عثر بحوزته على مسدس 9 ملم وآخر نوع فرد و300 متنوعة

عبد الله قنيص



علمت « الأنباء» ان مدير عام مديرية امن حولي اللواء عبد الله العلي احال قبل قليل الى الإدارة العامة لمباحث السلاح تاجر سلاح ايراني الجنسية .



وجاء ضبط الايراني ويعمل مقاولا صباحا وتاجرا للسلاح ليلا من قبل رجال مخفر سلوى عقب كمين واستدراجه لبيع اسلحة وذلك بمنطقة سلوى وضبط بحوزة الايراني على مسدس 9 ملم وآخر نوع فرد و300 طلقة متنوعة ،واعترف الايراني بتجارة السلاح كعمل اضافي الى جانب المقاولات وانه يعمل مع مواطن في تلك التجارة المحرمة .



ومن المقرر ضبط المواطن الذي زعم الايراني أنه يشاركه في تلك التجارة .