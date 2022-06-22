بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين

يثني التجمع الإسلامي السلفي على خطاب سمو ولي العهد، حفظه الله، وما حواه الخطاب من مضامين وركائز دستورية أخصها الحفاظ على الدستور والعمل به وعدم السماح بانتقاصه أو تعليقه أو تنقيحه..



والتزام سموه، حفظه الله، بالإصلاحات السياسية في معالجة الاخفاقات التي اكتنفت عمل السلطتين وانعكست سلبا على واقع البلد، فكان لابد من تدخل سموه لوقف هذا التردي والتراجع من خلال حل مجلس الأمة حلا دستوريا و إجراء الانتخابات بعد معالجة بعض المسائل القانونية، وهذه خطوة نحو إنقاذ الوطن مما أصابه من إخفاقات نتيجة فشل السلطات وتنازعها.



كما أن بيان سموه أن القيادة السياسية لن تتدخل في انتخابات مجلس الأمة ومخرجاته لدليل على أن مرحلة جديدة ينتهجها سموه بجعل المسؤولية تقع كاملة على أعضاء السلطة التشريعية، كما يضع المسؤولية على اعتاق الناخبين لحسن اختيار ممثليهم.



إن التجمع الإسلامي السلفي ليرجو من الله العلي القدير أن يحفظ وطننا ويحفظ صاحب السمو الأمير وولي عهده، وأن ينعم على الكويت في ظل قيادتها الحكيمة … بحيث تُقاد سفينة الوطن إلى بر الأمان وإلى المستقبل الزاهر من التنمية والازدهار.



والله ولي التوفيق

التجمع الإسلامي السلفي