وضع آلية لإسعاف المرضى من خارج مدينة الأحمدي

أسامة أبو السعود

بارك رئيس لجنة المستشفى في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات جاسم العذاب، نجاح جهود الاتحاد في حلحلة بعض الملفات العالقة بين اتحاد عمال البترول وإدارة مستشفى الأحمدي والتي جاءت استمرارا لجهود الاتحاد في المجلس السابق و مقابلاته مع المسؤولين ومن بينها الاجتماعات المتواصلة مع وزير النفط والمحاضر الموثقة التي تؤكد حرص الاتحاد على معالجة موضوع الرعاية الطبية والهيكل الإداري في مستشفى الأحمدي و امتدادا لدور المجلس التنفيذي في الاتحاد الحالي من خلال الاتفاق على زيادة عدد الأطباء الزائرين الإستشاريين وعدد الأيام لمستشفى الأحمدي مع إعادة النظر بحالات العلاج في الخارج التي توقفت خلال المرحلة الماضية.

وأوضح العذاب أن الاتفاق تضمن وضع آلية مسبقة لتسهيل نقل الحالات العامة للإسعاف من خارج مدينة الأحمدي في ظل تقييد استجابة اسعاف المستشفى للحالات الطارئة خارج المدينة لتحقيق مبدأ سرعة الاستجابة للحالات الطارئة والحرجة والتي يكون فيها عامل الوقت مهم جدا للمحافظة على حياة وعلاج المريض وسرعة نقله لأقرب مستشفى.

وأكد جاسم العذاب أن الاتفاق شمل أيضا تسريع إجراءات إعادة مستشفى الأحمدي القديم للشركة بما يسمح بفتح عيادات خارجية تساهم في حل أزمة المواعيد المتراكمة والإستفادة من زيادة الطاقة السريرية ، بعدما قامت الشركة بدورها الكبير في مساند الحكومة ووزارة الصحة خلال أزمة كورونا بوضع المستشفى القديم تحت تصرف مستشفى العدان لمواجهة أزمة كورونا ، ومع انتهاء الأزمة كان مهم إعادة المستشفى القديم للشركة.