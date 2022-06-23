علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة عن صدور مرسوم بحركة تنقلات كبيرة في وزارة الخارجية شملت تدوير عدد من رؤساء البعثات الديبلوماسية حول العالم ونقل البعض إلى ديوان عام وزارة الخارجية وفيما يلي الأسماء التي شملها التدوير:

جمال مبارك النصافي - سفيرا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

منصور عياد العتيبي - سفيرا لدى روسيا الاتحادية.

غانم صقر الغانم - سفيرا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبا دائما للكويت لدى جامعة الدول العربية.

يعقوب يوسف السند - سفيرا لدى الاتحاد السويسري.

منصور سعد العليمي - سفيرا لدى جمهورية اليونان.

فهد مشاري الظفيري - سفيرا لدى جمهورية السودان.

جاسم محمد البديوي - سفيرا لدى الولايات المتحدة الأميركية.

عمر سليمان القناعي - سفيرا لدى جمهورية سنغافورة.

ناصر عبدالله الهين - مندوبا دائما للكويت لدى الأمم المتحدة (جنيڤ) وقنصلا عاما لدى الاتحاد السويسري.

صادق محمد معرفي - سفيرا لدى جمهورية الصين الشعبية.

خالد بدر المطيري - سفيرا لدى دولة قطر.

طارق عبدالله الفرج - سفيرا لدى جمهورية العراق.

عمر أحمد الكندري - سفيرا لدى جمهورية كازاخستان.

يوسف عاشور الصباغ - سفيرا لدى جمهورية ڤيتنام الاشتراكية.

ابداح مقعد الدوسري - سفيرا لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

محمد مفلح الجديع - سفيرا لدى الجمهورية الفرنسية.

عثمان داوود الداوود - قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة أربيل.

منصور خالد العمر - سفيرا لدى الجمهورية التونسية.

على سالم الذايدي - قنصلا عاما لدى دولة الإمارات العربية في إمارة دبي والإمارات الشمالية.

ناصر صقر الغانم - قنصلا عاما لدى جمهورية الصين الشعبية في مدينة هونغ كونغ.

طلال سليمان الفصام - سفيرا لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

محسن عبيد العجمي - قنصلا عاما لدى جمهورية العراق في مدينة البصرة.

طارق محمد البناي - مندوبا دائما لكويت لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

محمد سلطان الشرجي - قنصلا عاما للكويت لدى الجمهورية التركية في مدينة إسطنبول.

نواف نافع العنزي - سفيرا للكويت لدى مملكة بلجيكا.

وجاء في المرسوم أيضا نقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى الدول المذكورة قرين كل اسم:

بسام محمد القبندي - سفيرا لدى استراليا.

بسام محمد القبندي - سفيرا لدى استراليا. في محمد فهد المحمد - سفيرا لدى ايرلندا.

بدر عبدالله المنيخ سفيرا - لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

غازي حامد الفضلي -سفيرا لدى جمهورية بلغاريا.

مشعل أحمد المنصور - سفيرا لدى جمهورية بنين.

محمد سعيد الهاجري - سفيرا لدى مملكة كمبوديا.

ناصر صنهات القحطاني - سفيرا لدى الجمهورية الإيطالية

عادل أحمد الغنيمان - قنصلا عاما لدى جمهورية المانيا الاتحادية مدينة فرانكفورت.

سعود حداد السعيدي - سفير لدى جمهورية جيبوتي.

فلاح بداح الحجرف - سفيرا لدى الجمهورية اليمنية.

ديوان عام «الخارجية»

كما تضمن المرسوم نقل رؤساء البعثات الديبلوماسية التالية أسماؤهم إلى ديوان عام وزارة الخارجية: