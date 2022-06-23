أسامة أبوالسعود

وصلت الدفعة الثانية من وفد فريق وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مقر بعثة الحج الكويتية في مكة المكرمة مساء أمس الأربعاء، بعد أن أدوا مناسك العمرة.

وتعتبر هذه الدفعة والتي تمثل 50 عضواً هي الرئيسية والأكبر حيث أنها تمثل الغالبية العظمى من وفد الوزارة كما تمثل كل لجان وفد الأوقاف، وقامت بالترتيبات والتجهيزات اللازمة من أجل مباشرة أعمالها.

ومن المنتظر أن يكتمل وفد وزارة الأوقاف خلال الأيام المقبلة بعد أن يصل الأسبوع المقبل رئيس بعثة الحج الكويتية المهندس فريد أسد عمادي ونائب رئيس البعثة محمد ناصر المطيري إضافة إلى رئيس اللجنة الإعلامية عبد الحميد المطيري.

كما وصل إلى مقر البعثة وفد فريق قوة الإطفاء العام وباشر الوفد عمله فور وصوله.

ومن المتوقع أن تصل اليوم الدفعة الثانية من وفد وزارة الصحة وكانت الدفعة الأولى منه وصلت قبل ذلك وهي تمثل مجموعة الصيدلانية، فيما ستصل الدفعة الثالثة الرئيسية الأسبوع المقبل