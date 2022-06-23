عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم (2/2015) من باع بيته والتي تشتمل على (43) بيت للمخصص لهم حتى تاريخ:2006/11/11، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الأحد والاثنين 26 و27 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 28 منه، بينما سيتم إجراء عملية القرعة يوم الخميس 30 الجاري.
لذا يرجى من السادة المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحد ظهرا حسب المواعيد المحددة سابقا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وذلك لتسلم بطاقة القرعة.
وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما نرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة.
وفيما يلي أسماء المشمولين بالتوزيع في هذا القرار:
- أحمد عبدالمجيد أحمد زبيد
- علي غانم سعيد مضهور المطيري
- محمد غازي غزاي المطيري
- حمد علي عبدالله محمد العبدالله
- طارق حمد علي العريفان
- فهد دخيل فهد العتيبي
- خلف فيصل منوخ المطيري
- حمد عبدالرحمن حمد البعيجان
- خالد عبدالرحمن أحمد الشطي
- خالد محمد حمد عبدالله
- عبدالعزيز أحمد عبدالرسول حيات
- ناصر خالد أحمد سليمان
- محمد حسين أحمد الحداد
- خالد ساير حمود الحربي
- خالد عوض بداح الهاجري
- هادي صالح هادي مانع الديحاني
- ناصر شخير عبدالله العنزي
- فهد صغير راشد الزعبي
- سلطان راكان فلاح العجمي
- فهد مجري مسحل الشعلاني
- محمد عوض مسعود العجمي
- محمد حمد محمد المري
- فايز عبيد سلطان محمد
- حمد رجا محمد الرويعي
- عايد عواد سعد السعيدي
- فلاح خالد عيد الحربي
- محمد عبدالكريم جبر النومس
- حسين بن جمعان صعفك المطيري
- حمود هادي سفاح شلاش
- عبداللطيف محمد صالح الهران
- بندر رسيد زهيان مسفر الشلاحي
- متعب رشيد زهيان الشلاحي
- فوزي عبدالله عبدالملك
- هادي راجي مسند المطيري
- محمد بلال فرج
- عقيل حمد علي عقيل
- عبداللطيف شبيب محمد المبايع
- عثمان محمد سعيد المبايع
- عبدالله صالح خالد البخيت
- محمد عبيد دلي العيادة الشمري
- علي حسن حسين الدسم
- عبدالحميد عبدالرحيم حاجية دشتي
- مطر حطاب حفر السليماني
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