عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها ستقوم بتوزيع مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم (2/2015) من باع بيته والتي تشتمل على (43) بيت للمخصص لهم حتى تاريخ:2006/11/11، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الأحد والاثنين 26 و27 الجاري، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 28 منه، بينما سيتم إجراء عملية القرعة يوم الخميس 30 الجاري.

لذا يرجى من السادة المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الواحد ظهرا حسب المواعيد المحددة سابقا، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وذلك لتسلم بطاقة القرعة.

وأهابت المؤسسة بالمواطنين التعاون معها والتقيد بالمواعيد المذكورة أعلاه، كما نرجو الالتزام بالاشتراطات الصحية وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

وفيما يلي أسماء المشمولين بالتوزيع في هذا القرار: