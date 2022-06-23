ذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن شخصين مطلعين أن قطب الإعلام، روبرت مردوك، والممثلة جيري هول بصدد الطلاق.

تزوج مردوك من هول في حفل بسيط بوسط لندن في مارس آذار 2016. وكانت الحياة الشخصية لرئيس شركة فوكس وزوجته عارضة الأزياء السابقة هدفا متكررا للصحف الشعبية خلال فترة زواجهما.

ووفقا للتقرير، من غير المرجح أن يؤدي طلاق مردوك، وهو الرابع له، إلى تغيير هيكل ملكية الشركات التي يمتلك حصصا فيها، والتي تتضمن شركة فوكس، الشركة الأم لقناة فوكس نيوز، وشركة نيوز، ناشر صحيفة وول ستريت جورنال.

ويسيطر مردوك على شركتي نيوز وفوكس من خلال صندوق رينو، وهو صندوق يجمع أصول العائلة مقره نيفادا لديه حصة تبلغ نحو 40 بالمئة من الأسهم التي تؤهلهم للتصويت على القرارات التي يتم اتخاذها في كل شركة.

وأحجم برايس توم المتحدث باسم مردوك عن التعليق. ولم يرد ممثل عن هول حتى الآن على طلب للتعليق.

وبنى الملياردير، الذي تقدر فوربس صافي ثروته بنحو 17.7 مليار دولار، إمبراطورية إعلامية مترامية الأطراف بأصول في جميع أنحاء العالم. وكان قد باع استوديوهات فوكس للأفلام والإنتاج التلفزيوني وأصولا ترفيهية أخرى لشركة والت ديزني في صفقة بقيمة 71.3 مليار دولار جرى إتمامها في مارس آذار 2019.