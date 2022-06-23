وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان باستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ /COP28/ في "مدينة إكسبو دبي" 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن توجيه الرئيس باستضافة مؤتمر الأطراف /COP28/ في " إكسبو" كونه موقعا استثنائيا شكل وجهة متميزة جمعت العالم على أرض دولة الإمارات خلال ستة أشهر .. فيما يشترك الحدثان في تحقيق الاستدامة وتعزيز العمل الدولي لما له من أهمية في مواجهة التحديات العالمية.

وتركز الدورة الثامنة والعشرون من المؤتمر على محاور رئيسية تشمل .. تنفيذ الالتزامات والتعهدات المناخية، واحتواء الجميع، وتضافر الجهود والعمل معاً لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة وحلول عملية تسهم في تجاوز التحديات واغتنام الفرص بما يضمن مستقبلاً مستداماً لأجيال الحاضر والمستقبل.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر حضور أكثر من 45 ألف مشارك يوميا من بينهم رؤساء دول وحكومات وقادة منظمات دولية وممثلو القطاع الخاص وأكاديميون وخبراء وممثلو منظمات المجتمع المدني.

وتركز الإمارات على تحقيق أقصى استفادة من إمكانات العمل المناخي الفاعل والمبتكر كونه محركاً أساسياً لبناء نموذج جديد للنمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات، وبما يسهم في خلق فرص عمل وقطاعات جديدة، وتعزيز الطموحات لكل من الإمارات والمنطقة والعالم.

يذكر أن الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف تكتسب أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات " اتفاق باريس للمناخ "، إذ إنه يعقد خلال مرحلة دقيقة يسعى فيها المجتمع الدولي إلى إحراز تقدم في الالتزامات التي جرى التعهد بها في الاتفاق، ومن المقرر أن يشهد المؤتمر أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ إسهاماتها المحددة بموجب اتفاق باريس إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.

ومع استضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في نوفمبر 2022، تلتزم دولة الإمارات بالعمل معها عن قرب لتسريع التقدم العالمي في العمل المناخي والتكيف مع تداعيات تغير المناخ .. أما " اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" فقد أطلقت عام 1992 في البرازيل .. وتعد مؤتمرات الأطراف في الاتفاقية اجتماعات رسمية تعقد سنوياً منذ عام 1995، وهي تهدف إلى إيجاد حلول للحد من تداعيات تغير المناخ. وفي ختام أعمال الدورة الــ 26 من مؤتمر الأطراف في "جلاسكو" جرى اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر " COP28 " خلال شهر نوفمبر عام 2023.