لأول مرة منذ أكثر من عقدين كاملين من المقرر أن تنطلق بطولة ويمبلدون للتنس الأسبوع المقبل بدون مشاركة النجم المخضرم روجر فيدرر الذي تقترب مسيرته الاحترافية من نهايتها بينما عبر اللاعب الأمريكي المعتزل جون ماكنرو عن سعادته بمشاهدة اللاعب السويسري الشهير على مدار سنوات طويلة.

وخضع فيدرر الذي سيكمل عامه 41 في أغسطس آب المقبل لثلاث عمليات جراحية في الركبة في العامين الأخيرين ولم يشارك في أي مباراة رسمية منذ هزيمته في دور الثمانية في ويمبلدون العام الماضي أمام المجري هوبرت هوركاتش.

وتوج فيدرر بلقب الناشئين في ويمبلدون في 1998 قبل تحوله للاحتراف في نفس العام.

ومنذ ظهوره الأول في البطولة الكبرى التي تقام على الملاعب العشبية في 1999 شارك فيدرر في جميع نسخ البطولة قبل نسخة العام الحالي.

وقال ماكنرو الفائز بسبعة ألقاب كبرى قبل الاعتزال ومحلل شبكة إي.إس.بي.إن التلفزيونية حاليا للصحفيين "20 عاما. عليكم النظر للجانب المضيء.

"حصلتم على فرص كثيرة لمشاهدة هذا الرجل وهو يلعب ويفوز مرات عديدة. لذا فإننا نأمل أن يكون سعيدا بكل قرار يتخذه. عمره 40 عاما. لقد استمر طويلا. هذا رائع".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قال فيدرر الذي توج بلقب فردي الرجال في ويمبلدون ثماني مرات في رقم قياسي غير مسبوق إنه "بالتأكيد" ينوي العودة لقمة الأداء في 2023.

ويتوقع أن يعود فيدرر الحاصل على 20 لقبا كبيرا للمنافسات من جديد في سبتمبر أيلول المقبل عندما يلعب إلى جانب الإسباني المخضرم رافائيل نادال في منافسات الزوجي بكأس ليفر في لندن قبل أن يشارك في بطولة سويسرا داخل القاعات في مدينته بازل في الشهر التالي.

وأضاف ماكنرو في مؤتمر عبر الفيديو أمس الأربعاء "روجر فيدرر هو أسطورة حية. الكل يعرف ذلك.

"هو يجسد ما تريده لأولادك عندما يكبرون. وهو أجمل لاعب شاهدته طوال حياتي. (رود) ليفر هو مثلي الأعلى وهو (فيدرر) يجسد نوعا ما النسخة الحديثة من رود ليفر بالنسبة لي".