كشفت مراجعة رسمية للسلطات الأمريكية عن استخدام تحليل للسلامة، بعد تحطم أولى طائرتين من طراز 737ماكس من تصنيع شركة بوينج، عملية معيبة يتعين إصلاحها وتحديثها على نطاق واسع.

وأشارت دراسة جديدة نشرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم إلى أن لدى إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ،التي قامت بالتحليل السابق ، خبيرا واحدا فقط في طريقة تقديرها لمخاطر تعرض الطائرات الحالية لحوادث تحطم .

وقالت الأكاديمية إن التعليمات الخاصة بإجراء هذه التحقيقات متناقضة وعفا عليها الزمن،حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء .

وتحتوى الدراسة ،التي أمر بها الكونجرس الأمريكي ، على أكثر من 24توصية لإدارة الطيران الاتحادية لتحسين عملية تقدير الخطر بشأن أمكانية تعرض طراز طائرة لحوادث تحطم في المستقبل.

ووصف التقرير هذه التغيرات بأنها "مهمة لنهج شامل للسلامة العامة لأسطول طائرات النقل".

وقالت إدارة الطيران الاتحادية في بيان إنها تراجع التقرير وترحب بـ"عملية تدقيق خارجية".

كانت سلطات الطيران الأمريكية وفي العالم قد أوقفت تشغيل الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس في آذار/مارس 2019 بعد حادثي تحطم طائرتين من هذا الطراز في إندونيسيا وإثيوبيا خلال أقل من 5 أشهر، ما أسفر عن مقتل 346شخصا.