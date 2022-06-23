تعتزم كوريا الجنوبية توسيع مناطق التشغيل التجريبي للسيارات ذاتية القيادة خلال النصف الثاني من العام الحالي، حيث قالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في سول اليوم الخميس إنها قامت مؤخرا عبر لجنة مناطق التشغيل التجريبي للسيارات ذاتيةالقيادة، بتقييمات لاختيار 7 مناطق جديدة وتوسيع 3 مناطق قائمة للتشغيل التجريبي للسيارات ذاتية القيادة، مضيفة أنها تخطط لاتخاذ القرار وإعلانه غدا.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المناطق الجديدة تشمل كانجنام وتشونج جيه-تشيون وهما منطقتان حضريتان مزدحمتان، وجانجنيونج وجوسان وسونتشيون وهي مدن سياحية تشهد إقبالا كبيرا على السفر، وسيهيونج ووونجو اللتين تعانيين من قلة توافر وسائل النقل.

وسترفع هذه الخطوة عدد مناطق التشغيل التجريبي من 7 مناطق قبل عامين إلى 14 منطقة في 10 مدن وأقاليم في جميع أنحاء البلاد.

وتم تقديم نظام مناطق التشغيل التجريبي للسيارات ذاتية القيادة وفقا لقانون السيارات ذاتية القيادة الذي دخل في حيز التنفيذ في أيار/مايو عام .2020

وقال مسؤول في الوزارة إن الحكومة ستواصل تقديم الدعم النشط لتطوير خدمات السيارات ذاتية القيادة المصممة وفقا للمنطقة، وتخطط لتحديد أكثر من منطقة على الأقل في كل من 17 مدينة وإقليما في جميع أرجاء البلاد بحلول عام .2025