وافق البنك الدولي على منح الصومال 143 مليون دولار لمواجهة الجفاف، حيث يحتاج نحو نصف السكان لمساعدات إنسانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك إن التمويل سوف يدعم" الصوماليين الأكثر احتياجا لمواجهة الجفاف وانعدام الأمن الغذائي في البلاد".

وأضاف البنك في بيان أن نحو 500 ألف منزل في الصومال سوف يتلقون مساعدات نقدية لتمكينهم من شراء الطعام والاحتياجات الاساسية الأخرى.

وقالت كريستينا سيفينسون، مديرة البنك الدولي في الصومال إن النمو الاقتصادي ربما يتباطأ إلى 7ر2% هذا العام، مقارنة بتقديرات سابقة بأن يصل إلى 2ر3%.