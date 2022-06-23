قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اليوم الخميس إن الأزمة المتعلقة بالحبوب العالقة في أوكرانيا يجب حلها الشهر المقبل، وعرضت تقديم بريطانيا لخبراتها للمساعدة في حل هذه المشكلة.

وقالت تراس في مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرها التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة "نحن واضحون تماما في أن أزمة الحبوب مسألة ملحة، وأنه يجب حلها خلال الشهر المقبل وإلا فقد نشهد عواقب وخيمة".

وأضافت "من الواضح جدا أنه يجب حماية الموانئ الأوكرانية، وأن يكون هناك ممر آمن للسفن التجارية. تعرض المملكة المتحدة خبراتها في جميع تلك الجوانب لضمان تنفيذ التدابير اللازمة لكي تغادر (شحنات) الحبوب بأمان، ولكن هذا سيتطلب جهدا دوليا".