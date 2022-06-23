قلصت القطاعات الصناعية في أوروبا استخدامها للغاز الطبيعي ، في إشارة إلى احتمال بدء تقليص الإنتاج في المصانع الأوروبية، بهدف بدء تخزين كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لاستخدامها خلال فصل الشتاء.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماركو سالفرانك رئيس قطاع التجارة الأوروبية في شركة أكسبو سوليوشنز القول إن الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا انخفض بالفعل بما بين 15 و20% بسبب ارتفاع أسعاره، في حين تستعد دول القارة لخفض أكبر في استهلاك الغاز الطبيعي حاليا.

وبحسب تقديرات مجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية تراجع الاستخدام الصناعي للغاز الطبيعي في بريطانيا بنسبة 49% تقريبا خلال الشهر الماضي.

في الوقت نفسه، تثير هذه الأرقام المخاوف بشأن النمو الاقتصادي لأوروبا، التي تكافح بالفعل لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة. وتحذر صناعات الكيماويات والصلب، وغيرها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة من أنها قد تضطر إلى غلق المصانع وتقليص الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

ذكرت تقارير صحفية أن شركة صناعة أعلاف الأسماك الدنماركية المملوكة لمجموعة شوف أند كو عدلت وحداتها الإنتاجية لتعمل بالغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال بدلا من الغاز الطبيعي الذي يأتيها عبر خطوط الأنابيب.

وأشارت وكالة بلومبرج إلى أن الشركة واحدة من حوالي 70 شركة دنماركية تعمل في قطاعات كثيفة استهلاك الغاز والتي سيتوقف إمدادها بالغاز الطبيعي بسبب النقص الحاد في الإمدادات بحسب خطة الطوارئ التي أعدتها السلطات الدنماركية لمواجهة اضطراب إمدادات الغاز الطبيعي في أسواق أوروبا بشكل عام.

وذكرت صحيفة ييلاندز بوستن الدنماركية أن شركة بيومار وقعت عقدا مدته عامين للحصول على كميات من الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال عبر الشاحنات.

وقال أندريس براندت كلاوسن المدير الإداري للشركة إنه إذا انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بشدة خلال الفترة المقبلة، ستظل الشركة مقيدة بعقود الشراء عالية الثمن.