أظهر استطلاع حديث أن وباء كورونا أسفر عن تأثير سلبي على الأنشطة الرياضية لدى الأطفال والشباب.

وجاء في الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من شركة أليانز للتأمين أن نحو ثلثي الأطفال الذين شملهم الاستطلاع مارسوا الرياضة خلال فترة تفشي كورونا بمعدل أقل مما كانوا يمارسونه قبلها.

يشار إلى أن الاستطلاع شمل 500 طفلا تتراوح أعمارهم بين 5 و15 عاما.

وأضاف الاستطلاع أن 51% من المراهقين والشباب الذين شملهم الاستطلاع مارسوا الرياضة بمعدل أقل مما كانوا يمارسونه قبل تفشي كورونا.

يشار إلى أن الاستطلاع شمل 500 مراهق وشاب تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عاما.

وكان أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع هو أن ممارسة تمارين بالأندية الرياضية لم يكن متاحا لفترات طويلة، بحسب الاستطلاع.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "أبينيو" لقياس مؤشرات الرأي تولى إجراء هذا الاستطلاع بتكليف من شركة أليانز، وقام بسؤال الشباب أنفسهم، ولكن بالنسبة للأطفال فقط تولى الآباء الرد نيابة عنهم.

وأظهر الاستطلاع أن تراجع ممارسة الأنشطة الحركية لم يكن جيدا بالنسبة للأطفال، حيث ذكر 40% من الآباء أن أطفالهم كانوا غير متوازنين وشعروا بالملل بسبب تراجع الأنشطة الحركية. وظهرت هذه الآثار السلبية لدى الثلث بالنسبة للشباب.