أظهرت بيانات مكتب الاحصاء النرويجي اليوم الخميس انخفاض معدل البطالة خلال شهر نيسان/أبريل الماضي.

وتراجع معدل البطالة إلى 2ر3% في نيسان/أبريل الماضي مقارنة بـ 3ر3% في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويشار إلى أن معدل البطالة لشهر نيسان/أبريل الماضي يرصد متوسط البطالة من آذار/مارس حتى أيار/مايو، والمعدل لشهر كانون الثاني/يناير الماضي يعكس متوسط معدل البطالة من شهر كانون الأول/ديسمبر حتى شباط/فبراير الماضيين.

وكان معدل البطالة قد بلغ 1ر 3% في آذار/مارس الماضي.

وتراجع عدد العاطلين إلى 93 ألف شخص في نيسان/أبريل الماضي مقارنة بـ 98 ألف شخص.

وارتفع عدد العاملين إلى 859ر2 مليون شخص في نيسان/أبريل مقارنة بـ 836ر2 مليون في كانون الثاني/يناير الماضي.