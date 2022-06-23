قال رئيس وكالة الفضاء الأوروبية (إيسا) إنه ينبغي أن يكون لأوروبا دور أكبر في الرحلات الفضائية التجارية.

وذكر جوزيف أشباخر رئيس وكالة الفضاء الأوروبية في معرض برلين الدولي للطيران "إيلا برلين": "يجب أن نضع أنفسنا في القطاع التجاري"، محذرا من أنه إذا لم يتم ذلك فسوف يصبح الوصول الأوروبي إلى الفضاء معرضا للخطر على المدى الطويل.

وأضاف "السؤال هو: هل تريد أوروبا استئجار غرفة صغيرة في فندق، في مكان ما في الضواحي، والقيام بأبحاثها مع وجود حفل في الجوار؟".

وأوضح أنه بناء على ذلك، أنشأت وكالة الفضاء الأوروبية إدارتها الخاصة للقيام بأنشطة ذات طابع تجارى في الفضاء.

ومن ناحيته، قال رائد الفضاء ماتياس ماورر الذي عاد إلى الأرض في بداية أيار/مايو، في معرض إيلا برلين: "الفضاء هو أحد الموارد ... مورد سوف يحدد السوق في الجيل القادم، ونحن /كأوروبا/، علينا المشاركة والمنافسة في الدوري الممتاز ".