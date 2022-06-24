

ما أبرز الأسباب التي يجب أن تجعلك تشرب عصير الليمون؟



ارتبط عصير الليمون بقائمة طويلة من الفوائد الصحية، من تحسين مظهر الجلد إلى تعزيز عملية الهضم في الجسم. وفيما يلي أهم الطرق التي يمكن أن يؤثر بها شرب المزيد من عصير الليمون بشكل إيجابي على الجسم:



٭ يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى: يمكن الوقاية من حصوات الكلى بسهولة في معظم الحالات. وفي الواقع، يمكن أن يساعد عصير الليمون الطازج في منع التراكم الداخلي للكالسيوم، والذي قد يؤدي بخلاف ذلك إلى تكوين حصوات الكلى. ويعمل هذا عن طريق رفع مستويات السترات (حمض الليمون) في البول، التي ترتبط بترسبات الكالسيوم وتوقف تشكل حصوات الكلى في المقام الأول. ووفقا لمؤسسة الكلى الوطنية، يعد عصير الليمون المصنوع من عصير الليمون الحقيقي أحد أفضل المشروبات لمنع هذه الحالة المزعجة، على الرغم من أنه يجب دائما استخدام الماء للحفاظ على رطوبتك.



٭ يمكن أن يشجع على الترطيب: لا يكون الحفاظ على رطوبة الجسم أمرا سهلا دائما إذا لم تكن من محبي شرب الماء العادي، ولكن البدائل السكرية، مثل العصير، يمكن أن تحدث مشكلة لعدة أسباب، وقالت د.لي: الأهم من ذلك كله، أن عصير الليمون هو طريقة لذيذة لزيادة الترطيب اليومي. وإذا استبدلت العصائر المليئة بالسكر أو غير الصحية والمشروبات المحلاة بكوب من الماء المنقوع بالليمون، فقد ترى تأثيرا محتملا أكثر أهمية على الصحة العامة. وفي حين أن الطعم الحامض قد لا يرضيك في البداية، فإن جعله جزءا من روتينك اليومي سيجعلك تعتاد بسرعة على النكهة المنعشة.



٭ يمكن لعصير الليمون تحسين مظهر بشرتك: ربطت بعض الأدلة فيتامين C، المعروف أيضا باسم حمض الأسكوربيك، بتحسينات في حالة الجلد. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يساعد هذا العصير الغني بمضادات الأكسدة على طرد السموم من الجسم عن طريق تعزيز وظيفة الإنزيم وتحفيز الكبد، ما يؤدي دورا حيويا في مظهر بشرتك.



٭ يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن: عندما يكون الجسم رطبا جيدا، يمكن أن يؤثر ذلك على مستوى الشبع والشعور بالامتلاء. وفي بعض الأحيان، عندما يصاب الجسم بالجفاف، فإن الإحساس الذي نتصور أنه جوع قد يكون في الواقع رغبة في تناول السوائل الأساسية.



المصدر: «ذي صن»