محمد راتب



أقامت جمعية الروضة وحولي التعاونية حفلا لتكريم الموظفين المتميزين في جميع أقسام الإدارة والأسواق لعام 2021- 2022، برعاية وحضور المدير المعين مشاري البنوان والمدير العام بسام البدر، حيث يأتي الحفل ضمن مبادرة اختيار الموظف المتميز ليجسد حرص الجمعية على تقدير موظفيها وتحفيزهم على البذل والاجتهاد في العمل، ويتم الاختيار استنادا لأداء الموظف وانضباطه وتحمله للمسؤوليــة، وجهــوده للتطوير. وأعرب المدير المعين مشاري البنوان في كلمته خلال حفل التكريم عن شكره وتقديره للموظفين المتميزين، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والنجاح في هذه الجمعية الرائدة على مستوى الكويت، والتي تتميز دائما بنجاحها وتطورها وخدماتها وهذا يدل على عمل وجهد الإدارة التنفيذية وموظفيها، مبينا أنهم يستحقون التكريم ورغم عملي الذي استمر عدة شهور الا انني سعدت جدا بالمشاركة في عدة إنجازات حققتها الجمعية بجهود مشتركه مع المدير العام.



بدوره، قال المدير العام بسام البدر إن التكريم يأتي من أجل الإسهام في الرقي بالجمعية، واستمرار نجاحها وبذل المزيد من الإنجازات متقدما بالشكر الجزيل للمدير المعين مشاري البنوان الذي كان خير عون لنا في الفترة التي سبقت موعد الانتخابات واختيار مجلس إدارة جديد، موضحا أن الموظف عندما يكلف بعمل فهو يحمل أمانة تحتم عليه القيام بهذا العمل على أكمل وجه، مثنيا على الدور والعمل الذي قدمه الموظفون، والسعي المتواصل من أجل الوصول إلى الأهداف.