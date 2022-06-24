أكدت وكيلة إدارة الفتوى والتشريع الكويتية المستشارة هدى الشايجي حرص الكويت على التنسيق وتعزيز التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للارتقاء بمصلحة العمل وجودته.



ولفتت الشايجي في تصريح لـ (كونا) عقب اجتماع اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الأربعاء ، إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يأتي حضوريا بعدما كانت الاجتماعات تعقد عن بعد لمدة سنتين نظرا للظروف التي فرضتها جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).



وأوضحت أن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات على جدول أعماله من أهمها مناقشة ما تم تنفيذه من استراتيجية عمل اللجنة الدائمة للفترة من 2021-2023 وكذلك جدول البرنامج التدريبي لأعضاء إدارات التشريع الخليجية. وذكرت الشايجي أنه تم أيضا بحث التعديلات الواردة على نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية وكذلك مشروع نظام قانون الحجر البيطري الموحد لدول المجلس.



وأشارت إلى ان أمانة مجلس التعاون تقدمت بتعديل نظام عمل اللجنة الدائمة ومدونة الأنظمة والقوانين الخليجية وبعدد من المواضيع الأخرى فيما يستجد من أعمال.



ويضم الوفد الكويتي المشارك برئاسة المستشارة هدى الشايجي المستشار مشعل المطيري.