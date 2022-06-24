الدوحة - فريد عبدالباقي



اشتعل الميركاتو الصيفي مبكرا بإعلان الأندية القطرية رسميا عن نجاحها في تدعيم صفوفها باللاعبين القطريين والمحترفين استعدادا لانطلاق الموسم الكروي 2022-2023، والمقرر له مطلع أغسطس المقبل.



بداية، فجر نادي الغرافة مفاجأة من العيار الثقيل بإعلانه التعاقد مع المحترف الجزائري السابق لنادي الريان ياسين براهيمي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وذلك بعد انتهاء تعاقده مع نادي الريان الذي لعب معه لمدة ثلاث مواسم نجح خلالها في قيادته لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.



وأعلن النادي العربي عن تمديد عقد مدربه القطري يونس علي لمدة موسم إضافي، وذلك بعد انتهاء تعاقده الرسمي مع النادي بنهاية الموسم الماضي 2021-2022، ليستمر مع الفريق العرباوي للموسم الثاني على التوالي.



كما عقد ناديا العربي وقطر صفقة تبادلية يقتضي بانتقال حارس قطر جاسم الهيل إلى العربي، مقابل الحارس ساطع العباسي إلى نادي قطر.



ومدد النادي العربي عقد لاعبه الدولي السابق حامد إسماعيل لمدة موسمين قادمين، وذلك بعد انتهاء عقده مع الفريق بنهاية الموسم الماضي.



وفي نادي الريان دخلت المفاوضات مع المحترف الإسباني سانتي كازورلا صانع ألعاب نادي السد مرحلة متقدمة، ليكون بديلا للجزائري براهيمي الذي انتقل إلى صفوف نادي الغرافة.



فيما يسعى النجم الكولومبي المحترف في صفوف الريان خاميس رودريغيز الرحيل عن الدوري القطري بعد أن قضى موسما واحدا مع الفريق، حيث دخل نادي بوتافوغو البرازيلي في مفاوضات جادة مع النجم الكولومبي.



من جانبه، أسند نادي السد ملف المدير الفني إلى المدرب الإسباني خوان مانويل ليلو، خلفا لمواطنه خافيير غارسيا، ليتولى تدريب السد لمدة موسمين.