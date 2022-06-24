أفادت وسائل إعلام رسمية بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون واصل لليوم الثاني على التوالي ترؤس اجتماع رئيسي للحزب الحاكم بشأن سياساته العسكرية والدفاعية، وسط مخاوف من احتمال إجراء بيونغ يانغ تجربة نووية وشيكة.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم شدد على أهمية الجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملياتية للوحدات على الخطوط الأمامية.



ويحظى هذا الاجتماع بمتابعة وثيقة لأنه قد يقدم أدلة على توقيت التجربة النووية التي يعتقد أن كوريا الشمالية تستعد لها منذ أسابيع. وقال مسؤولون في كوريا الجنوبية إن الاختبار يمكن أن يجرى «في أي وقت» وأن كيم سيقرر الموعد.



ولكن مسؤولا في المكتب الرئاسي في سيئول قال امس الاول إنه يعتقد أن بيونغ يانغ قد تؤجل ما قد تكون تجربتها النووية السابعة في ضوء فعاليات سياسية تجرى بالصين والموقف بالنسبة لانتشار «كوفيد-19» في البلاد.



في سياق متصل، أكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب التزام بلاده بمواصلة تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بالتصدي للتهديدات الامنية الخطيرة جدا من قبل كوريا الشمالية.



وذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن لي قوله خلال اجتماع لتعزيز الأمن القومي والتحالف بين البلدين في سيئول بمشاركة مسؤولين اميركيين وكوريين جنوبيين سابقين وحاليين انه «بسبب التقدم في القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية واستعداداتها لإجراء تجربة نووية سابعة فإن الوضع الامني في شبه الجزيرة الكورية خطير للغاية».



وأضاف «جيشنا سيعزز دائما التحالف مع الولايات المتحدة بشكل اكبر ويدافع بقوة عن بلاده».



وتأتي تصريحات لي في الوقت الذي تتزايد المخاوف بشأن احتمال قيام كوريا الشمالية بإجراء تجربتها النووية السابعة في موقع (بنجي ري) للتجارب النووية.



وخلال الاجتماع الذي استضافته مؤسسة التحالف الكوري ـ الأميركي ورابطة قدامى المحاربين الدفاعيين الكوريين ألقى وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين ايضا خطابا سلط فيه الضوء على مخاوف سيئول بشأن التهديدات العسكرية المتطورة لبيونغ يانغ.



وأشار بارك الى ان القدرات العسكرية لكوريا الشمالية تهدد السلام ليس فقط في شبه الجزيرة الكورية ولكن ايضا في العالم وان الحلفاء يعملون معا نحو الهدف المشترك المتمثل في نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية وتحقيق «السلام المستدام» في نهاية المطاف.



وكانت كوريا الشمالية أغلقت الموقع المسمى «بنغي-ري» عام 2018 عندما أعلنت من جانب واحد وقفا مؤقتا للتجارب على الاسلحة النووية لكن زعيمها كيم جونغ أون قال إن الوقف لم يعد ملزما في ظل توقف محادثات نزع السلاح النووي.



الى ذلك، اجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة رحلة دورية مشتركة فوق مواقع الحرب الكورية (؜1950-1953)، لإظهار الاستعداد ضد التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.



وذكرت القوات الجوية الكورية الجنوبية ـ في بيان أوردته وكالة «يونهاب» ـ أن الرحلة تم تنفيذها فوق مواقع أول من أمس، بمشاركة 4 مقاتلات كورية جنوبية من طراز «F-15K» و4 طائرات أميركية من طراز «F-16K»، بعد أن نفذ سلاح الجو الكوري الجنوبي رحلة منفصلة أخرى في اليوم السابق.



وقال رئيس الجناح الكوري الجنوبي المقاتل الحادي عشر الجنرال «كيم تيه-ووك»، «إن التحليق فوق مواقع المعارك السابقة أمر نادر الحدوث، ونود إظهار موقفنا الواثق دون تردد في أي وقت، بناء على القوة القوية التي يمكن أن يثق بها الشعب».



وتضمنت مواقع المعارك السابقة في الرحلة الدورية مدينة «دايغو» الجنوبية الشرقية، حيث حلق سلاح الجو الكوري الجنوبي بمقاتلات F-51 Mustang التي تم إحضارها من الولايات المتحدة لأول مرة خلال الحرب.