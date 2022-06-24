بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم مشيدا سموه بما حققته دولة قطر الشقيقة في عهد سموه من إنجازات تنموية وحضارية شملت مختلف الميادين سائلا سموه المولى تعالى أن يديم على سموه موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في البلد الشقيق وأن يحقق لدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه الحكيمة.

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى التاسعة لتوليه مقاليد الحكم متمنيا لسموه وافر الصحة والعافية ولدولة قطر الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.