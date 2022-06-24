كيف يمكن لجو بايدن تعبئة صفوف الغربيين على المدى الطويل في إطار الحرب في أوكرانيا بينما يتراجع نفوذه الدبلوماسي ورصيده السياسي؟ إلا ان الرئيس الأميركي يريد تحقيق ذلك خلال قمتي مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي.

ويتوجه الرئيس الديموقراطي البالغ 79 عاما غدا السبت إلى المانيا التي تستضيف اجتماع الدول الصناعية السبع الكبرى أي الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وكندا.

وينتقل بعدها إلى إسبانيا حيث يعقد حلف شمال الأطلسي (ناتو) قمته.

ويدرك بايدن تماما ما ينتظره خلال الاجتماعين.

وقال قبل فترة قصيرة خلال حدث نقابي "أينما توجهت في العالم (للقاء مع مسؤولين آخرين) أتعرفون ماذا يقولون لي؟ ينظرون إلي وأقول لهم +الولايات المتحدة عادت+ وينظرون إلي ويسألون +إلى متى؟+".

- إلى متى ؟ -ويمكن طرح السؤال على الشكل التالي أيضا: إلى متى سيكون بايدن قادرا على تنشيط الرد في مواجهة روسيا على شكل شحنات كثيفة من الأسلحة والعقوبات الاقتصادية القاسية؟

ويأتي ذلك فيما أسعار الطاقة والأغذية تشهد ارتفاعا صاروخيا في العالم جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا والعقوبات وجائحة كوفيد-19.

وقال بايدن "في مرحلة ما سيتحول الوضع إلى من يصبر أكثر: ما يمكن لروسيا أن تتحمله وما تريد أوروبا تتحمله".

يضاف إلى ذلك أيضا ما تنوي الولايات المتحدة تحمله. فالحيز المخصص لتغطية الحرب في أوكرانيا يتقلص في النشرات الإخبارية الأميركية مقارنة مع الأنباء حول الركود والتضخم واسعار الوقود القياسية.

ويعاقب الأميركيون الذين يقبلون على الاستهلاك عادة ويستخدمون سياراتهم بشكل واسع، الرئيس من خلال نسبة تأييدهم الضعيفة له التي تصل إلى حوالى 40 % فقط.

وتتوقع معاهد استطلاعات رأي كثيرة أن يوجه الناخبون صفعة للديموقراطيين خلال انتخابات نوفمبر. وفي هذه الحالة سيخسر بايدن غالبيته البرلمانية الضئيلة أصلا، ويطرح السؤال حول ترشحه للانتخابات الرئاسية العام 2024.

وقد نجح بايدن حتى الان في حجب هذه الأوضاع الحرجة، على الساحة الدولية.

ففي ألمانيا يعول على إعلان "اقتراحات ملموسة لتشديد الضغوط على روسيا" على ما قال مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأوضح المصدر نفسه أن موضوع الطاقة التي ترتفع أسعارها بشكل صاروخي، "ستكون في قلب المحادثات". وسيشكل هذا الأمر بالنسبة لمجموعة السبع عودة إلى البدايات إذ انها شكلت للاستجابة للصدمات البترولية في السبعينات.

مفهوم استراتيجي جديد

إلا ان الأجواء تغيرت منذ الجولة الأخير لجو بايدن في اوروبا في مارس عندما أبرزت الدول الغربية في وحدتها بشكل ظاهر.

فقد شهد النزاع في أوكرانيا تحولا مع تركيزه على شرق البلاد وأصبح حرب تموضع.

وشدد ماكس برغمان من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "حالة الرضا في البداية عندما كنا نرسل (إلى الجيش الأوكراني) أسلحة صغيرة باسعار زهيدة نسبيا وعتادا مضادا للدروع يجب أن تتحول إلى دعم أكثر متانة وعلى المدى الطويل".

وقال الخبير "سيكون ذلك (..) صعبا جدا للجيوش الأوروبية. وسيكون هذا تحد لنشاط في الولايات المتحدة.

ومن التحديات الأخرى التي يواجهها بايدن: المحافظة على الاندفاع في حلف شمال الأطلسي واستغلال تواجده في مدريد لتسوية مسألة معقدة.ركيا تهدد بتعطيل انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو الذي تدعمه الولايات المتحدة بقوة. لكن مسؤولا كبيرا في البيت الأبيض أكد أن واشنطن تبقى "متفائلة" حول قدرة التوصل إلى تسوية مع انقرة.

وإلى جانب الوضع مع روسيا، يريد بايدن أن يجد دعما لأولويته الاستراتجية الكبرى وهي تشكيل جبهة موحدة في وجه الصين.

وقال البيت الأبيض إن ذلك سينعكس من خلال إقرار حلف شمل الطلسي "مفهوما استراتيجيا" جديدا يذكر للمرة الأولى التحديات التي تشكلها بكين.

وأوضح المصدر نفسه أن مجموعة السبع ستصدر تحذيرات حول ممارسات الصين التجارية. وتريد الدول الصناعية الكبرى إطلاق "شراكة" حول المنشآت مع الدول النامية التي تشهد استثمارات صينية ضخمة.