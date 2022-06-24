استغرب النجم السوري رشيد عساف الأخبار المتداولة حول وفاته بنوبة قلبية حادة والتي انتشرت بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الأخيرين، وقال: أنا بخير وصحة جيدة والحمد لله، ولا أعرف هدف مطلقي الشائعات وما يجنونه من الأخبار الملفقة.

وأوضح رشيد، حسب موقع «سيدتي نت»، أنه علم بالخبر من الأصدقاء والمحبين الذين تواصلوا معه للاطمئنان عليه بعد انتشار شائعة وفاته، متطرقا الى أعماله الجديدة، مؤكدا أنه بصدد المشاركة بعمل جديد، رافضا الكشف عن التفاصيل المتعلقة به حتى تتم الأمور بشكل كامل.

من جهة أخرى، ينتظر رشيد عرض المسلسل القصير «السجين»، حيث تصدى لدور البطولة فيه وشاركه بطولة العمل كل من ديمة قندلفت ونضال نجم.

و«السجين» مسلسل قصير من 7 حلقات من إخراج محمد لطفي، وتدور حكايته حول قصة «جنرال» يدخل السجن لتبدأ بعدها حكايات الانتقام.