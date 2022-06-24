ردت الفنانة عبير صبري على الشامتين في تأجيل الدورة الحالية لمهرجان الجونة هذا العام، حيث عبرت عن استيائها من هذا الإلغاء وتمنت عودة المهرجان سريعا، خاصة أنه يعطي فرصة كبيرة للشباب السينمائيين لإظهار أعمالهم إلى النور.

وأضافت عبير خلال استضافتها عبر مداخلة هاتفية على شاشة «etc»المصرية: حزينة جدا لتوقف المهرجان، لأنه حدث مهم فنيا ويعرض أفلاما عالمية وأخرى تسجيلية، كما يقدم ندوات ودعما لشباب الفنانين، لكن الناس دائما تختصر المهرجان في الفساتين، وهذا غير صحيح، أعتقد أن كل شخص يبحث عن الأشياء التي تشبهه في المهرجان، ومن يشمت ويرى أن الموضوع مجرد فساتين فهؤلاء الناس أشخاص «سطحيون».

يذكر أن إدارة مهرجان الجونة السينمائي أعلنت تأجيل فعاليات الدورة السادسة من المهرجان، التي كان من المزمع عقدها في الفترة من 13 - 21 أكتوبر المقبل، إلى موعد يتم تحديده لاحقا.

فيما قدمت عبير صبري آخر أعمالها رمضان الماضي وهو مسلسل «يوتيرن»، بطولة: ريهام حجاج، وكريم قاسم، ونانسي صلاح، وأيمن قيسوني، ومحمود حجازي، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز. وتدور أحداث المسلسل حول شخصية البطلة التي تتزوج بعدما كانت تعمل في مجال الملاحة البحرية، ويستعرض علاقتها بزوجها ووالدها وصديق طفولتها، وتتصاعد الأحداث بشكل كبير بعد حدوث أزمة بينها وبين زوجها.