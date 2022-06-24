جدل كبير أثير خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار أخبار عن مشاجرة بين بطلة فيلم «مطرح مطروح» الفنانة شيماء سيف ومنتجه.

وفي أول رد لها على تلك الأخبار، قالت شيماء سيف في تصريحات صحافية: «محصلش أي خناقة بيني وبين أي شخص في الفيلم وتعبت من الزج باسمي في مشاكل بدون سبب، والخلاف اللي حصل كان بسيط وبسبب عدم وجود تكييفات أثناء التصوير»، مؤكدة أنها ما زالت تواصل تصوير الفيلم وأن الخلاف قد انتهى.

وفيلم «مطرح مطروح» يضم، بحسب مجلة «لها»، عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم: محمود حميدة، شيماء سيف، ليلى أحمد زاهر، كريم عفيفي، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان.

يذكر أن شيماء سيف كانت قد شاركت في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، وآخرها مسلسل «أحلام سعيدة» مع: يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة، كما شاركت في فيلم «العنكبوت» مع أحمد السقا ومنى زكي وحقق نجاحا كبيرا خلال عرضه في دور السينما.