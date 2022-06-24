استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة، لكنها تتجه إلى تسجيل الخسارة الأسبوعية الثانية على التوالي بضغط من ارتفاع الدولار على مدار الأسبوع بدعم من توقعات رفع الفائدة الأمريكية، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة التي حدت من الطلب على المعدن الثمين.

ويتزايد الدعم بين كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لزيادة أخرى في سعر الفائدة قدرها 75 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو، وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، صرحت عضوة البنك المركزي "ميشيل بومان" الخميس باحتمالية زيادة الفائدة 50 نقطة أساس على الأقل خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في سعر الفائدة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس عند 1827.80 دولار للأوقية، في تمام الساعة 11:35 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بينما ارتفع سعر التسليم الفوري بنسبة طفيفة 0.20% إلى 1826.40 دولار للأوقية، متجهًا لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية، حيث ينخفض بنسبة 0.80% على أساس أسبوعي حتى الآن.

هذا وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.77% عند 20.88 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.95% عند 915.34 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.74% إلى 1876.19 دولار.

واستقر مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية - عند 104.28 نقطة.