ارتفعت البيتكوين خلال تعاملات الجمعة بالتزامن مع صعود العملات المشفرة، في محاولة للتعافي من الخسائر التي تكبدها السوق خلال الأسبوع في ظل توالي التحذيرات ودعوات تنظيم أصول التشفير.

وعلى مدار الأسبوع، أكد "جيروم باول" رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي على مراقبة البنك المركزي لسوق العملات المشفرة بحذر شديد، داعيًا إلى وضع إطار تنظيمي للأصول المشفرة.

كما حذرت "كريستين لاجارد" رئيسة المركزي الأوروبي أثناء شهادتها أمام البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع من مخاطر الأصول المشفرة والتمويل اللامركزي على الاستقرار المالي، وقدمت بعض الاقتراحات لقانون تنظيم الأصول المشفرة.

على جانب آخر، كان "تشانغبنغ تشاو" الرئيس التنفيذي لمنصة "بينانس" أكثر تفاؤلًا، إذ إنه يرى أن الانخفاضات الكبيرة في العملات المشفرة ربما تتوقف في المستقبل القريب، بعدما انخفضت قيمتها السوقية بأكثر من تريليوني دولار مقارنة بقيمتها في نوفمبر الماضي.

وصعدت البيتكوين بنسبة 0.50% عند 20988.50 دولار، في الساعة 10:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس"، وارتفعت أيضًا سادس أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الريبل" 15.57% إلى 38 سنتًا، كما زادت الإيثريوم بنسبة 2.99% إلى 1153.53 دولار.

كذلك زادت القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة بنسبة 3.21% خلال الأربعة وعشربن ساعة الماضية إلى 937.84 مليار دولار، بحسب بيانات "كوين ماركت كاب".