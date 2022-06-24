قال الخبير الاقتصادي "محمد العريان" إن قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تفادي الركود الاقتصادي في معركته ضد التضخم تبدو أقل احتمالية.

وذكر كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز" في مقابلة مع موقع "ياهو فاينانس": "لسوء الحظ، من المحتمل بشكل كبير أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيدفع الاقتصاد إلى الركود".

وأضاف "العريان" "إنني قلق من أن احتمالية تحقيق الهبوط الناعم، والذي يعني إبطاء التضخم دون الإضرار بالنمو والتوظيف قد انخفضت بشكل كبير بسبب سلسلة من أخطاء الاحتياطي الفيدرالي".

وأشار إلى أن أحد هذه الأخطاء هو أن الفيدرالي تأخر كثيرًا في الاعتراف بأن التضخم أصبح مشكلة، كما لم يتصرف البنك بالسرعة الكافية للسيطرة على وتيرة صعود الأسعار، ما أفقد البنك المصداقية.

وأوضح "العريان" أن ضعف مصداقية الاحتياطي الفيدرالي يدفع الناس إلى التشكيك في توقعاته، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية تحافظ على مصداقيتها من خلال وضع توقعات مستقبلية أو توضيح الإجراءات التي تعتزم اتخاذها وإظهار النتائج اللاحقة لها.

وكان الفيدرالي قد توقع سابقًا أن التضخم يعتبر تطورا مؤقتا، لكن مسؤوليه اعترفوا لاحقًا أن وتيرة ارتفاع الأسعار ستواصل الصعود لمستويات أعلى من المستهدف.



