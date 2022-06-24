يولي الكثير من رواد الأعمال أهمية كبيرة للأفكار والمنتجات والتسويق، لكنهم ينسون تحديد الثقافة التي تقوم عليها شركاتهم، والتي تعني طريقة العمل، ومجموعة السلوكيات والقيم التي تميز الشركة، ويتبعها جميع الموظفين.



ونظراً لأن أساس نجاح أي شركة يعتمد على الثقافة التي تعمل وفقها، نستعرض في هذا التقرير 5 طرق لبناء شركة قائمة على ثقافة قوية.

1- التأكد من "الاتساق" داخل الشركة

- من المهم التأكد من أن جميع الموظفين داخل الشركة على نفس الخط، بمعنى أنهم جميعاً يعرفون أهداف الشركة، ويعملون على تحقيق هذه الأهداف، ولا يقومون بمجرد تنفيذ مهامهم دون معرفة الهدف من ذلك.

- قد يتسبب الافتقار إلى الاتساق داخل الشركة، في عمل الأشخاص في مسارات مختلفة عن بعضهم البعض، مما يؤثر سلباً على العمل وأهداف الشركة.



2- تكوين فريق عمل يحركه الشغف

- لا يمكن تحقيق ثقافة قوية بدون فريق متحمس وشغوف، فأعضاء مثل هذا الفريق لن يكتفوا بتنفيذ المهام المطلوبة منهم فحسب، وإنما سيقومون باستمرار بالتعلم وتطوير مهاراتهم، وذلك ملهم للغاية لكل أعضاء الفريق.



3- التركيز على النزاهة والالتزام

- الالتزام بالوعود ومواصلة العمل رغم أي ظروف أمر بالغ الأهمية لنجاح أي شركة، فهذا يبني علاقة قائمة على الثقة بين الموظفين بعضهم البعض من ناحية، وبين الشركة وعملائها من ناحية أخرى.



4- استدامة الفكر والعمل

- يجب أن يكون لدى الموظفين والشركة التي ينتمون إليها مفهوم الاستدامة في الفكر والعمل، بمعنى وضع استراتيجيات تضمن استمرار العمليات حتى في حالة مغادرة الموظفين المسؤولين عنها، فذلك يمكن المنظمة من التطور ومواصلة النمو، وعدم تعطل العمليات لأي سبب.

5- الأداء الهادف

- تقوم الثقافة القوية لأي شركة على الأداء الهادف، بمعنى أن يتوافق الأداء مع الأهداف التي ترغب المؤسسة في تحقيقها.



- من المهم أيضاً أن يعرف موظفو الشركة الأهداف المرجو تحقيقها، لأن ذلك سيجعلهم يبذلون قصارى جهدهم، ويقومون بأفضل أداء لديهم لتحقيق هذه الأهداف.